Симонов день и именины Матери Сырой Земли: что можно и нельзя делать 23 мая

Православные христиане чтят 23 мая память апостола Симона Зилота. Он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии и принял мученическую смерть на Черноморском побережье Кавказа.

На Руси этот день называли Симон Посев — крестьяне засевали поля. Кроме того, день памяти Симона совпадает с еще более древним праздником – именинами Матери Сырой Земли.

Что нельзя делать 23 мая

В этот день нельзя прятать деньги: считалось, что их обязательно найдут и украдут. Также нежелательно, чтобы в Симонов день кошелек был пуст. Достаточно положить в него пару монет или купюр, чтобы удача не отворачивалась от его хозяина.

Кроме того, 23 мая запрещено лениться, особенно в уборке по дому. Предки считали, что у кого дома в этот день будет беспорядок, то и во всей жизни будет царствовать хаос.

Что можно делать 23 мая

Русские люди сегодня почитали землю как свою единственную кормилицу. Днем крестьяне не копали в поле, а только сеяли: считалось, что лопатами и плугом можно повредить матушке земле. Приветствовалась ходьба босиком по полю: народ считал, что так можно вылечить болезни и набраться энергии от могущественной земли. Считалось, что этот день является одним из самых удачных в году для того, чтобы искать клады и сокровища.

Также славяне ходили на Симона в лес для сбора лекарственных трав и корений. Считалось, что перед походом человек должен был тщательно помыть свое тело и надеть чистую одежду. Растения нужно было срывать не голыми руками, а обязательно через тонкие платочки и рушники, попросив Матерь Землю о благословении.

Именины: Василий, Кирилл и Таисия.

Сновидения: обычно положительные, но редко сбываются.

Приметы 23 мая

Если в этот день пойдет дождь, то все лето будет дождливое.

Вечером плывут большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день.

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