Симонов день и именины Матери Сырой Земли: что можно и нельзя делать 23 мая

|
Сергей Зеленский
10 370

Наши предки считали, что сегодня есть высокие шансы на обнаружение клада.

Симонов день и именины Матери Сырой Земли: что можно и нельзя делать 23 мая

Фото: Depositphotos / doble.dphoto

Православные христиане чтят 23 мая память апостола Симона Зилота. Он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии и принял мученическую смерть на Черноморском побережье Кавказа.

На Руси этот день называли Симон Посев — крестьяне засевали поля. Кроме того, день памяти Симона совпадает с еще более древним праздником – именинами Матери Сырой Земли. 

Что нельзя делать 23 мая

В этот день нельзя прятать деньги: считалось, что их обязательно найдут и украдут. Также нежелательно, чтобы в Симонов день кошелек был пуст. Достаточно положить в него пару монет или купюр, чтобы удача не отворачивалась от его хозяина.

Кроме того, 23 мая запрещено лениться, особенно в уборке по дому. Предки считали, что у кого дома в этот день будет беспорядок, то и во всей жизни будет царствовать хаос.

Что можно делать 23 мая

Русские люди сегодня почитали землю как свою единственную кормилицу. Днем крестьяне не копали в поле, а только сеяли: считалось, что лопатами и плугом можно повредить матушке земле. Приветствовалась ходьба босиком по полю: народ считал, что так можно вылечить болезни и набраться энергии от могущественной земли. Считалось, что этот день является одним из самых удачных в году для того, чтобы искать клады и сокровища.

Также славяне ходили на Симона в лес для сбора лекарственных трав и корений. Считалось, что перед походом человек должен был тщательно помыть свое тело и надеть чистую одежду. Растения нужно было срывать не голыми руками, а обязательно через тонкие платочки и рушники, попросив Матерь Землю о благословении.

Именины: Василий, Кирилл и Таисия.

Сновидения: обычно положительные, но редко сбываются.

Приметы 23 мая

  • Если в этот день пойдет дождь, то все лето будет дождливое.
  • Вечером плывут большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день.

Ранее 5-tv.ru про уникальный день 22 мая, когда женщины могут изменить свою жизнь.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.58
-0.02 89.94
0.17
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 мая

Последние новости

0:57
Прилучный полнеет, а Карпович жутко исхудала: фанаты боятся за здоровье актрисы
0:25
«Вся нефть — в кустах»: рыбак обвинил ликвидаторов разлива на Колве во лжи
0:18
Симонов день и именины Матери Сырой Земли: что можно и нельзя делать 23 мая
23:45
Певца Юлиана обвинили в присвоении имущества Людмилы Зыкиной
23:27
«Пожалуйста, голосуйте за нас!» — как прошло выступление Manizha на «Евровидении»
22:54
«Чертовски больно»: хирурги удалили медиуму Николь Кузнецовой часть легкого

Сейчас читают

«Пожалуйста, голосуйте за нас!» — как прошло выступление Manizha на «Евровидении»
Знак свыше: как распознать присутствие ангела-хранителя?
«Это чей-то PR»: адвокат Моргенштерна о многочисленных нарушениях в его деле
Опасное солнце накроет половину России в ближайший уикенд

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака