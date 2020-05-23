Вопиющий случай произошел весной 2019 года в Богучанском районе.

Наручники и электрошокер: двое красноярских следователей обвиняются в пытках

Фото: РИА Новости / Табылды Кадырбеков

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил обвинение руководителю следственного отдела по Богучанскому району и его подчиненному — старшему следователю. Против них возбуждено уголовное дело по статье о «превышение должностных полномочий повлекшее существенное нарушение прав граждан с применением насилия и специальных средств».

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемые правоохранители заподозрили в краже ноутбука из своего служебного кабинета двух 18-летних жителей поселка Пинчуга, которые накануне здесь же допрашивались по материалам уголовного дела.

Молодые люди были доставлены в отдел, где в отношении них было применено физическое насилие с использованием электрошокера и наручников с требованием признать факт кражи и вернуть похищенное.

Не добившись признательных показаний, следователи отпустили пострадавших, которые рассказали о произошедшем родителям и сфотографировали следы от побоев. Мать одного из них обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудников нижегородского УГИБДД подозревают в превышении полномочий.

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