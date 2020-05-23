Боец Иван Штырков создал туалетную воду с запахом перчаток

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков создал коллекцию туалетной воды. Всего разработано пять ароматов, каждый из которых несет в себе целую историю.

Есть в коллекции аромат под названием «Запах победы». По мнению Штыркова, он отражает эмоциональное состояние бойца, который только что поучаствовал в бою, но имя победившего в поединке еще не названо. Также существует аромат «Запах новых перчаток». Он навеян ощущениями спортсмена, достающего новую экипировку, в которой он еще ни разу не выступал.

«Часть флаконов с ароматами, которые носят название „Вкус победы“, мы подарим девушкам из благотворительного фонда, которые уже два месяца работают без выходных и распределяют помощь для многодетных семей», — цитирует слова Штыркова пресс-служба Академии единоборств РМК.

Академия единоборств РМК

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