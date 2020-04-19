Бари Алибасов вместе со своим сыном решили заняться производством антисептика. Для привлечения внимания покупателей к продукту они выбрали весьма яркий слоган: «Это не крот! Это не в рот!». Об этом пишет телеканал 360.

Продюсер группы «На-На» утверждает, что создание антисептика несложное занятие. Важно лишь смешивать его составляющие в нужных пропорциях. Известно, что первая баночка промтовара была подарена Алибасовым-старшим своей супруге актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Алибасов-младший рассказал, что распространение коронавируса повлияло на материальное положение звездной семьи. У него отменились все выступления с лекциями, а его отец потерял прибыль от 34 несостоявшихся концертов «На-На».

«Нашли выход, запустили свою линейку антисептического средства объемом один и четыре литра. На этикетке нарисован я — в образе Бэтмена, который летит на помощь россиянам», — поделился Алибасов-младший.

В июне 2019 года Бари Алибасов случайно выпил химическое средство «Крот». Позже шоумен подал в суд иск против производителя прочистки труб.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бари Алибасов требует за испорченное здоровье 100 миллионов рублей.