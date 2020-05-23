Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97

В результате ЧП уничтожены несколько жилых домов и транспортных средств.

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Фото, видео: REUTERS/Akhtar Soomro, Twitter @JournoAamir

В результате крушения самолета Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» погибли 97 человек. Об этом со ссылкой на источник в сфере здравоохранения сообщает издание Doon.

При этом в пресс-службе местного министерства здравоохранения и социального развития рассказали, что после крушения лайнера выжили два человека — Мохб Зубаир и Зафар Масуд. Однако остается неясным, идет ли речь о людях, находившихся непосредственно на борту воздушного судна, или о жителях домов, на которые самолет рухнул.

Трагедия произошла 22 мая в районе города Карачи. Airbus A320 следовал рейсом из Лахора и потерпел катастрофу при заходе на посадку. Предварительной причиной аварии власти называют техническую неисправность. Также по одной из версий, крушение могло произойти в результате столкновения воздушного судна со стаей птиц.

Согласно списку пассажиров, на борту находились 98 человек, в числе которых девять детей и семь членов экипажа. В результате катастрофы уничтожены несколько жилых домов и транспортных средств. Из-под завалов были извлечены порядка 20 местных жителей.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента крушения самолета Airbus A320 в Пакистане.

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