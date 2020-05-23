Нейропсихолог: «Наследственных сладкоежек не бывает»
Как появляется патологическая зависимость от шоколадок и пирожных, и что такое якоря мозга, рассказала клинический психолог Ирина Хвингия.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anne-Sophie Bost via www.imago-i
Сладкоежками не рождаются, патологическая тяга к шоколадкам и пирожным не обусловлена генетически, а возникает с возрастом и вызвана с психологическими причинами, рассказала в интервью радио Sputnik нейропсихолог Ирина Хвингия.
По словам специалиста, если женщина во время беременности ест очень много сладкого, у ребенка в течение какого-то времени может сохраняться такая потребность, но в генах это не заложено. Зависимость формируется в более взрослом возрасте и связана с так называемыми якорями мозга.
«В нейролингвистическом программировании есть система якорения. Например, когда происходит что-то хорошее, мы кладем руку на плечо, и это состояние фиксируется. Каждый раз, когда будет происходить какая-нибудь „бяка“, вы кладете руку на плечо и вспоминаете то хорошее состояние. Примерно по такому же принципу мозг якорит приятное», — объяснила Хвингия.
Если человеку стало грустно, он съел шоколадку, и ему полегчало, не мог сосредоточиться, съел пирожное и сконцентрировался, мозг запоминает эти реакции — «якоря», и в подобных ситуациях появляется потребность в сладком. Бороться с этой вредной зависимостью нужно очень тактично, резкий отказ от сладкого может нанести больший вред организму, чем его потребление, поскольку станет серьезным стрессом. Дозу сладостей нужно снижать постепенно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые из Германии и Великобритании развеяли миф о влиянии сахара на работоспособность.
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