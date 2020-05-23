Астрологи объяснили, почему не складываются отношения с партнером

Часто нам не получается построить отношения с определенными людьми. И вроде все хорошо: есть чувства, точки соприкосновения, даже общие интересы, но постоянно возникают поводы для конфликтов и скандалов.

Астрологи уверяют — все дело в знаке зодиака. Есть просто несовместимые по гороскопу люди, и с этим, увы, ничего не поделаешь. Поэтому, чтобы не тратить свое время, лучше знать заранее, каким знакам зодиака не суждено быть вместе. Об этом сообщает Femmie.ru.

Овен и Рак

Вспыльчивый, прямолинейный Овен не сможет построить отношения с ранимым и романтичным Раком. Огненный характер первого будет давить на тонкую душевную натуру второго. Овны не склонны к нежности, терпению и ласке. А вот Ракам это как раз-таки необходимо.

Телец и Стрелец

Представители этих двух знаков будут хорошими друзьями, но вот пара из них не получится. Привыкшие к стабильности и размеренности Тельцы не смогут ужиться с непредсказуемыми, эмоциональными и нестабильными Стрельцами.

Близнецы и Дева

Характеры этих двух знаков диаметрально противоположны. Близнецам свойственна неорганизованность и отсутствие навыков планирования. Девы же, наоборот, очень скрупулезны, чопорны и внимательны. Их будет раздражать безответственность Близнецов. Так что даже друзья из них не получатся.

Лев и Скорпион

И Лев, и Скорпион привыкли быть доминантами в отношениях, тянуть на себя одеяло и не прислушиваться к мнению партнера. Поэтому в союзе этих знаков зодиака будет постоянная череда конфликтов и борьба за лидерство.

Козерог и Водолей

Эти два знака очень похожи друг на друга. Козерог и Водолей являются яркими личностями, они любят приключения и разнообразие во всех планах. Однако это не есть хорошо. И тому и другому нужен партнер, который бы его уравновешивал. В противном случае они заскучают от отношений с самими собой.

Рыбы и Весы

Мечтательные Рыбы и Весы, которые постоянно витают в другом мире никогда не смогут построить отношения. Оба знака не умеют брать на себя ответственность, они всегда оторваны от реальности. Однако Рыбы и Весы могут стать хорошими друзьями.

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