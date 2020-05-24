Как обуздать лунные энергетические потоки 24 мая?

Энергетические потоки в третьи лунные сутки особенно сильны, ведь позади была пара дней накопления сил и корректировки планов на предстоящий месяц. Теперь пришла пора действовать. Чтобы такое влияние Луны не выбивало из колеи, очень полезны интенсивные интеллектуальные и физические нагрузки. Несмотря на то, что сегодня воскресенье, желательно полностью посвятить его работе — любой, но окунуться в нее с головой.

Кроме того, 24 мая Русская православная церковь празднует память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти святые известны каждому со школы, и именно им все носители русского языка обязаны самим языком, а также культурой и письменностью.

А мусульмане всего мира отмечают важнейший праздник — Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадана.

Что нельзя делать в этот день:

Всячески избегать проявлений личной агрессии и подозрительности. В случае пожелания кому-либо зла, оно не повлияет на адресата, но вернется к инициатору. Специалисты напоминают, что чувство ненависти напрямую действует на работу печени, естественно, не в лучшую сторону.

Что можно делать в этот день:

Добрые помыслы вернутся сторицей, ведь в третьи лунные сутки происходит подзарядка положительной энергетикой. Это крайне важно, так как в случае переживания сегодня стресса его плоды будут проявляться в течение месяца. В общем, астрологи рекомендуют оставаться благожелательными, терпимыми и миролюбивыми.

Именины: Александр, Иосиф, Михаил, Никодим, Ростислав, а также Кирилл и Мефодий.

Приметы:

Сегодня тепло — зимой будет очень холодно.

Прохлада в этот день сулит урожайное лето.

В этот день осадки — лето будет дождливым.

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