Как обуздать лунные энергетические потоки 24 мая?
Две основные конфессии в России — православные и мусульмане — отмечают сегодня важные праздники: день памяти Кирилла и Мефодия и Ураза-байрам.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © J. Menzel / CHROMORANGE
Энергетические потоки в третьи лунные сутки особенно сильны, ведь позади была пара дней накопления сил и корректировки планов на предстоящий месяц. Теперь пришла пора действовать. Чтобы такое влияние Луны не выбивало из колеи, очень полезны интенсивные интеллектуальные и физические нагрузки. Несмотря на то, что сегодня воскресенье, желательно полностью посвятить его работе — любой, но окунуться в нее с головой.
Кроме того, 24 мая Русская православная церковь празднует память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти святые известны каждому со школы, и именно им все носители русского языка обязаны самим языком, а также культурой и письменностью.
А мусульмане всего мира отмечают важнейший праздник — Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамадана.
Что нельзя делать в этот день:
Всячески избегать проявлений личной агрессии и подозрительности. В случае пожелания кому-либо зла, оно не повлияет на адресата, но вернется к инициатору. Специалисты напоминают, что чувство ненависти напрямую действует на работу печени, естественно, не в лучшую сторону.
Что можно делать в этот день:
Добрые помыслы вернутся сторицей, ведь в третьи лунные сутки происходит подзарядка положительной энергетикой. Это крайне важно, так как в случае переживания сегодня стресса его плоды будут проявляться в течение месяца. В общем, астрологи рекомендуют оставаться благожелательными, терпимыми и миролюбивыми.
Именины: Александр, Иосиф, Михаил, Никодим, Ростислав, а также Кирилл и Мефодий.
Приметы:
Сегодня тепло — зимой будет очень холодно.
Прохлада в этот день сулит урожайное лето.
В этот день осадки — лето будет дождливым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про день апостола Симона Зилота.
Читайте также
46%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?