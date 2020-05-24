Ключевое условие для появления неуязвимости перед коронавирусной инфекцией у людей назвал главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. В интервью «Парламентской газете» он заявил, что вся надежда на создание вакцины и прививку 95% населения от COVID-19.

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», — сказал Брико.

При этом он выразил надежду, что вакцина от коронавируса будет изобретена в ближайшее время. Речь о полном снятии ограничений, принятых в связи с пандемией, по его мнению, можно вести лишь в случае появления иммунитета против COVID-19 у 60-70% граждан.

Работу над вакциной от коронавируса ведут ученые множества стран мира. В России также идут разработки и исследования. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге ищут добровольцев для тестирования вакцины от COVID-19.

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