Джиган и Самойлова купили детям домашний аквапарк за 500 тысяч рублей

Пока холодно, дети катаются в нем с горок в зимней экипировке. Не отстают от них и домашние любимцы.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Дети рэпера Джигана и Оксаны Самойловой не останутся без летнего отдыха даже во время пандемии коронавируса. Мама четырех детей похвасталась в сторис Instagram новым приобретением, которое поможет скрасить пребывание малышей дома. На видео она показала огромный домашний аквапарк, который теперь высится на участке возле дома.

Пока он еще не полностью готов к использованию, да и погода не балует. Зато из-за дождя бассейн наполнился водой, и дети с домашними животными принялись тестировать аттракцион на прочность. Ариэла с Мией катались с горок прямо в зимних комбинезонах и галошах, а собаки радостно карабкались вверх, следом за девочками.

К слову, стоит такое развлечение целое состояние. Как пишет издание StarHit, за аквапарк просят не менее 500 тысяч рублей. Этот подарок детям, кстати, сделали оба родителя. Вот только глава звездного семейства не спешит появляться рядом с малышами. Возможно, Оксана просто не хочет его видеть.

Разлад в отнощениях Оксаны Самойловой и рэпера Джигана начался в начале года. После рождения четвертого малыша музыкант буквально слетел с катушек: он увлекся спиртными напитками не на шутку, матерился при детях и часто вел себя неадекватно. Супруга даже направила его в клинику для лечения зависимостей. Там он провел неделю, но так и не вернулся к нормальной жизни. Тогда модель подала на развод. Позже рэпер неоднократно пытался заслужить прощение жены, но тщетно. Как писал ранее 5-tv.ru, недавно Джиган покаялся перед Самойловой в песне.

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