«Да я хорош, устроил дебош»: Джиган покаялся в новом треке

Рэпер записал композицию, в которой подвел черту под скандалами последних месяцев вокруг себя и Самойловой.

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Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Новый трек Джигана рассказал о его отношении к скандальным событиям последних месяцев. Рэпер презентовал в соцсетях фрагмент композиции под названием Jiggy. Записал ее совместно с коллегой Романом Бурлеевым, известным как Индаблэк. На трек автор снял видеоролик со своим компьютерным альтер-эго: на танцполе под бит двигается компьютерный персонаж, похожий на самого исполнителя.

«Слышь, Вась, я на местности. Они думали, пропал без вести. Я вернулся, раздаю честности», — начал в треке Джиган. Так он обозначил, что вновь влился в строй после продолжительного перерыва.

Как известно, в феврале супруга Оксана Самойлова подарила ему долгожданного сына после трех дочерей. На радостях счастливый отец пустился во все тяжкие. Впоследствии Джиган подтвердил, что стал употреблять много алкоголя и наркотиков, отчего перестал себя контролировать. Из-за боязни за жизнь мужа, себя и детей Самойлова настояла на его лечении в центре реабилитации. Как отметил позже исполнитель, этим она спасла ему жизнь. По возвращении в Россию из Майами Оксана подала на развод.

Instagram @iamgeegun

«Да я хорош, устроил дебош. Джига в отрыве — …… (вранье — Прим. ред.). Все мои люди на ЗОЖ», — зачитал рэпер, признав за собой чрезмерное употребление веществ и агрессивное поведение.

Однако корить себя за неудачный загул и развал семьи Джиган, вероятно, не намерен. Поклонникам автор трека дал понять, что он таков какой есть и не собирается меняться.

«Они знают меня. Знают, что Джигу не поменять. Все под контролем, не надо гонять», — заявил исполнитель.

Озвучил рэпер и свое отношение к хейтерам. В треке он назвал их «петушками», чем особенно угодил фолловерам. Представленный фрагмент композиции быстро растащили на цитаты. В отличие от Джигана, его подписчики в Instagram оказались немногословны и в большинстве выразили восхищение короткими фразами: «бомба», «балдеж», «респект» и так далее.

Ранее 5-tv.ru писал, что потребовали в суде от «проблемных» мужей Оксана Самойлова и Агата Муцениеце?

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