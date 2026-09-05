«Чудо!» — Наталья Водянова родила шестого ребенка

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Девочка появилась в браке модели с французским бизнесменом Антуаном Арно.

Модель Наталья Водянова родила шестого ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Модель Наталья Водянова родила шестого ребенка

Российская модель Наталья Водянова родила шестого ребенка. Об этом сообщила журналистка Катя Мцитуридзе в Telegram-канале.

По словам Мцитуридзе, 44-летняя Водянова поделилась с ней радостной новостью о пополнении в семье. Журналистка отметила, что девочка похожа одновременно на модель и ее супруга Антуана Арно.

«Какой день счастливый! Только что Наташа Водянова поделилась со мной радостью и счастьем — она родила девочку! Шестой ребенок в семье. Чудо и чудо! Красавица — одновременно похожа и на Наташу, и на Антуана», — написала Екатерина.

О беременности Водяновой официально стало известно в конце мая 2026 года. До этого слухи о скором рождении ребенка появились в апреле после участия модели в гала-вечере ювелирного бренда во Франции, где фотографы заметили у нее округлившийся живот.

У Натальи Водяновой уже есть пятеро детей. В браке с британским предпринимателем Джастином Тревором Беркли Портманом она родила сыновей Лукаса и Александра, а также дочь Неву. Позже модель вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно, в этом браке у пары появились сыновья Роман и Максим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян рассказали о появлении сына, который родился 3 сентября в 22:34. Лиза Моряк отметила, что с рождением мальчика их семья стала многодетной.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:08
«Не останавливает попыток: Путин о вкладе Трампа в украинское урегулирование
20:55
Путин: Уиткофф и Кушнер после Москвы отправятся в Киев
20:37
Суперкар Ferrari попал в ДТП в центре Москвы
20:10
«Ситуация непростая»: Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле
20:01
Пропавшего на 12 часов генпрокурора Украины Кравченко заметили в клинике в Киеве
19:57
«Чудо!» — Наталья Водянова родила шестого ребенка

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Не мог вырваться из лап спрута: мать Тиммы обратилась к Седоковой
Седьмой тур РПЛ-2026/27: ЦСКА едет к «Зениту», а «Динамо» принимает «Спартак» — битва лидеров
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео