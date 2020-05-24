В Ленобласти мужчины руками сдвинули машину и освободили проезд пожарным
Инцидент произошел вечером 23 мая на Новой улице в Мурино.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @spb_today
Жители города Мурино Всеволожского района Ленинградской области организованной толпой пришли на помощь пожарным, которые не могли проехать во двор дома, где вспыхнул пожар в квартире на 21 этаже.
Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 23 мая на Новой улице. Очевидцы сняли происходящее на камеру мобильного телефона и разместили в социальной сети. На кадрах видно, как больше десятка мужчин подбегают к небрежно припаркованной машине, которая мешает проезду спецавтомобиля огнеборцев.
Неравнодушным жителям после нескольких попыток удалось раскачать, приподнять руками и отодвинуть транспортное средство с внутридворового проезда.
Благодаря усилиям пожарных возгорание в квартире было ликвидировано. На месте происшествия работали 16 человек и четыре единицы техники. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли при пожаре в квартире на Северном проспекте в Петербурге.
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