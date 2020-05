Это будет неожиданно: Marvel подобрал лучшую роль для Джейсона Стетхема

Несмотря на то, что киноиндустрия в целом по миру находится на грани коллапса из-за вынужденного простоя на фоне COVID-19, крупные студии все же верят в светлое будущее и планомерно занимаются стратегическим развитием компаний. Так, например, многие из них уже присматриваются к новым проектам, а также ведут переговоры с великими актерами.

Вот, например, Джейсону Стетхему во вселенной Marvel уже подобрали лучшую роль, пишет We Got This Covered. Звезде Голливуда предложили стать Сорвиголовой или «Человеком без страха» в третьей части приключенческого боевика «Человек-паук».

Правда, уточняется, что Джейсон не единственный кандидат на эту роль. Однако продакшн-компания рассмотрит кандидатуру актера в первую очередь. Если пробы увенчаются успехом, то публика увидит любимца в новом и необычном амплуа уже в ближайшее время.

Instagram @ jasonstatham

Джейсон Стетхем — английский актер и кинопродюсер. Более всего известен по фильмам режиссера Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер». В том числе, принимал участие в таких крупных проектах, как дилогия «Адреналин» и в сериях фильмов «Перевозчик», «Неудержимые» и «Форсаж». За всю карьеру снялся более чем в 20 полнометражных картинах.

