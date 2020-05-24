Видео: Неизвестные открыли стрельбу возле жилого комплекса на юге Москвы
Сообщается, что некий мужчина вышел из автомобиля и произвел несколько выстрелов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Неизвестные открыли стрельбу возле жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы. Сообщается, что некий мужчина вышел из автомобиля и произвел несколько выстрелов. Информация уточняется.
На кадрах, опубликованных местными жителями слышна стрельба.
К месту ЧП прибыла полиция.
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