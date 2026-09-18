Дальний Восток дал старт трехдневному голосованию

В России начались выборы депутатов в Госдумe

Все главные цифры, отчеты и первые данные по явке со всей страны стекаются в единый информационный центр в Москве. В ЦИК сейчас развернут главный штаб наблюдения за ходом голосования, где эксперты контролируют чистоту и прозрачность избирательного процесса. Какая обстановка сейчас в Центризбиркоме, знает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Этому событию сразу задают высокую планку: с борта МКС на связь выходит экипаж.

«Мы, несмотря на то, что находимся за пределами Земли, тоже принимаем участие в голосовании», — говорят космнавты.

Если спуститься с небес на Землю, на Сахалинский мыс терпения, например: там, за сотни километров от цивилизации, супруги-метеорологи следят за превратностями погоды. И даже туда долетели члены избирательной комиссии, чтобы каждый мог проголосовать.

В Москве еще ночь, а на Дальнем Востоке уже начинают голосовать. Первыми избирательные участки открываются на Чукотке, затем очередь Камчатки и Сахалина. Всю информацию в прямом эфире выводят на эту электронную стену. Ее размещают в холле Центризбиркома.

На прямой связи Камчатка: говорят, все готово, на участки уже приходят первые избиратели. Выборы продлятся три дня. Голосовать можно онлайн — через тот же портал «Госуслуг», офлайн — личная явка и даже на дому, если, скажем, не позволяет состояние здоровья.

«У нас в этом году очень масштабная кампания избирательная. Она пройдет во всех 89 субъектах Российской Федерации. Более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Всего замещается 20 тысяч мандатов выборных, должностей и депутатских мандатов», — говорит председатель ЦИК Эмма Памфилова.

Досрочно свои голоса отдали уже около 250 тысячч избирателей. Вот несколько из них — моряки на борту Таймыра, выбирают будущее, прокладывая свой путь среди арктических льдов.