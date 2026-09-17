«Единая Россия» запустила федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами

Ситуационные центы в Единый день голосования будут работать во всех 89 регионах и находиться на постоянной связи с федеральным центром.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
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«Единая Россия» запустила работу федерального ситуационного центра по наблюдению за выборами У партии есть доступ к видеонаблюдению Центризбиркома на участках, чтобы мониторить процесс голосования для выявления возможных нарушений и разбора спорных ситуаций
Ситуационные центы в Единый день голосования будут работать во всех 89 регионах и находиться на постоянной связи с федеральным центром, что позволит в режиме реального времени получать информацию о ходе голосования по всей стране, сообщил секретарь Генсовета.
«Единая Россия» готова к работе в дни голосования. Партийная инфраструктура развёрнута, региональные штабы подключены, наблюдатели подготовлены, система оперативного обмена информацией выстроена на традиционно высоком организационном уровне. В этом году от партии на избирательных участках во всех регионах страны будут работать более 100 тысяч наблюдателей. С 18 по 20 сентября они будут фиксировать открытие участков, следить за ходом голосования, организацией выездного голосования, а также оперативно сообщать о возможных нарушениях», — акцентировал Владимир Якушев.
Отдельное внимание партия уделит соблюдению необходимых мер безопасности в помещениях избирательных комиссий: важно, чтобы голосование проходило спокойно, открыто и в соответствии с законом.
«В федеральном ситуационном центре будут дежурить юристы. Их задача — оказывать помощь наблюдателям, консультировать по спорным вопросам и обеспечивать правовую поддержку в случае возникновения сложных ситуаций. Наша цель — максимально прозрачный, организованный и законный процесс наблюдения за выборами во всех регионах страны», — заключил Владимир Якушев.
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