По предварительным данным, в конфликте участвовали не менее восьми граждан. Они скрылись с места происшествия на авто. Объявлен план «Перехват».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @true_andrey

Три человека задержаны после перестрелки в Москве. Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Ясный» на юге столицы. Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет. В сети появилось видео стрельбы.

Неизвестные начали стрелять друг по другу, прячась за дверцы машин. Одного из нарушителей правоохранители задержали на месте. Остальные скрылись на автомобилях. В результате объявленного в столице плана «Перехват» были задержаны еще два злоумышленника.

У одного из задержанных обнаружен травматический пистолет. Однако мужчина утверждает, что стал случайным свидетелем конфликта, а оружие носит при себе всегда.

По некоторым данным, участники вооруженного конфликта стреляли друг в друга из травматических пистолетов, а также из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь». Причина «стычки» пока неизвестна. Подробности произошедшего уточняются.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 27%
71.88
0.96 78.44
0.64
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая

Последние новости

19:50
Три человека задержаны после перестрелки в Москве
19:49
Трамп признался, кто на самом деле пишет заметки в его Twitter
19:35
«А мы все танцуем»: Плющенко, Гном Гномыч и Рудковская вновь раззадорили публику
19:15
«Что за сериал за окном?» — очевидцы в живую наблюдали перестрелку в Москве
19:10
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая
19:07
Видео: Неизвестные открыли стрельбу возле жилого комплекса на юге Москвы

Сейчас читают

Знак зодиака, ради которого любимый может вас бросить
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок