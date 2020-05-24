Три человека задержаны после перестрелки в Москве
По предварительным данным, в конфликте участвовали не менее восьми граждан. Они скрылись с места происшествия на авто. Объявлен план «Перехват».
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @true_andrey
Три человека задержаны после перестрелки в Москве. Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Ясный» на юге столицы. Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет. В сети появилось видео стрельбы.
Неизвестные начали стрелять друг по другу, прячась за дверцы машин. Одного из нарушителей правоохранители задержали на месте. Остальные скрылись на автомобилях. В результате объявленного в столице плана «Перехват» были задержаны еще два злоумышленника.
У одного из задержанных обнаружен травматический пистолет. Однако мужчина утверждает, что стал случайным свидетелем конфликта, а оружие носит при себе всегда.
По некоторым данным, участники вооруженного конфликта стреляли друг в друга из травматических пистолетов, а также из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь». Причина «стычки» пока неизвестна. Подробности произошедшего уточняются.
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