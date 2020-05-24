Один человек ранен в результате перестрелки в Москве. Очевидцы сообщают, что 37-летнего мужчину обнаружили на автобусной остановке. На место прибыла бригада скорой помощи.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Ясный» на юге столицы. Неизвестные начали стрелять друг по другу, прячась за дверцы машин. Предварительно, в конфликте участвовали не менее восьми человек.

Одного из возможных нарушителей правоохранители задержали на месте. При нем был обнаружен травматический пистолет, однако задержанный 1993 года рождения утверждает, что носит с собой оружие постоянно и оказался на месте происшествия случайно.

В результате объявленного в столице плана «Перехват» были задержаны еще два злоумышленника.

По некоторым данным, участники вооруженного конфликта стреляли друг в друга из травматических пистолетов, а также из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь». Причина «стычки» пока неизвестна. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры стрельбы в Москве.