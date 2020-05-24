Телеведущая Роза Сябитова, более знакомая публике как «знаменитая сваха России», вновь пострадала от нападок хейтеров. На сей раз звезду заклеймили позором из-за «не очень действующих советов» по поиску принца на белом коне.

На днях в своем Instagram Роза выложила пост, где четко разъяснила «присутствующим», какая она — идеальная женщина в глазах сильного пола.

«Мужчина всегда мечтал о женщине, которую он мог бы любить, уважать и … обманывать. Все мужчины лгут и делают это постоянно. Если они утверждают, что это не так, то они опять же лгут», — утверждала звезда.

Почему она об этом так смело говорит? Тоже объяснила. По словам Сябитовой, все истины — банальны. Вот, например, кавалер говорит возлюбленной, что интимная связь с ней была особенной и не похожей на предыдущие разы. Или же слезно клянется, что с бывшей он просто дружит.

«Вы понимаете: он лжет! Мужчина знает, что правда могла бы нанести больший вред, чем сама ложь. <…> Поэтому они изобрели гениальную по своей простоте систему: отрицай и обвиняй! Хотите узнать правду — используйте следующую тактику…» — выдержала небольшую «паузу» звезда перед самой интересной частью монолога.

Роза настаивала, что женщина, предъявив мужчине «доказательство вины», обязана сама отрицать это «доказательство», встав на его сторону.

Если при такой схеме действий «соперник» продолжит оскорблять особу, давя на чувства и требуя «реванша, чтобы пресечь такие попытки в будущем», то женщине стоит задуматься. Вероятнее всего, он не просто так болезненно реагирует на сказанное.

«Нормальная реакция — это благодарность за то, что вы приняли его сторону, и верите ему больше, чем другим. Для тех, кому нужна помощь в этом вопросе, рекомендую записаться на мою консультацию», — подытожила Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Осознав всю глубину поста, а, может, наоборот, не выдумываясь в прочитанное, пользователи сети набросились на Розу с предложением более не говорить на тему истинного отношения мужчины к женщине, поскольку сама Сябитова до сих пор не замужем.

«А где ее семья? Семьи ее детей?!»

«Не какие советы не кому не помогут, все очень индивидуально!!!»

«Боже! Есть дуры, которые пойдут и будут сидеть, развесив уши. Крайне неприятная особа!»

«Давать советы могут те у которых все хорошо в семье…» — возмутились подписчики артистки.

Однако она, как умудренная жизненным опытом женщина, промолчала и не стала встревать в бессмысленный диалог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как, по версии Розы Сябитовой, современная женщина может избежать участи «дамы на одну ночь».