По предварительным данным, в конфликте участвовали не менее восьми граждан.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Еще пять человек задержаны после перестрелки в Москве, произожедшей на территории жилого комплекса «Ясный». Ранее сообщалось только о трех задержанных. Всех подозреваемых уже доставили в отделение полиции. 

Как стало известно 5-tv.ru, неизвестные мужчины начали стрелять друг по другу, прячась за дверцы машин. Одного из нарушителей правоохранители задержали на месте. Остальные скрылись на автомобилях. В результате объявленного в столице плана «Перехват» были задержаны еще два злоумышленника.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям, включая "Хулиганство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате стрельбы был ранен один человек. 

 

Читайте также

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
71.88
0.96 78.44
0.64
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая

Последние новости

23:07
«Самое милое фото за день»: Стеша Маликова показала «трех пупсиков»
22:49
Названа вероятная причина конфликта с перестрелкой в Москве
22:46
Опередившая время: первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина
22:39
Еще пять человек задержаны после перестрелки в Москве
22:32
Шекспировский «Глобус» может не пережить коронавирус
22:18
Сказ о том, как Байден и Порошенко на миллиард договорились и причем тут Зеленский

Сейчас читают

Пять имен, обрекающих на несчастье и разрушение женской энергетики
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок