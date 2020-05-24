Еще пять человек задержаны после перестрелки в Москве
По предварительным данным, в конфликте участвовали не менее восьми граждан.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Еще пять человек задержаны после перестрелки в Москве, произожедшей на территории жилого комплекса «Ясный». Ранее сообщалось только о трех задержанных. Всех подозреваемых уже доставили в отделение полиции.
Как стало известно 5-tv.ru, неизвестные мужчины начали стрелять друг по другу, прячась за дверцы машин. Одного из нарушителей правоохранители задержали на месте. Остальные скрылись на автомобилях. В результате объявленного в столице плана «Перехват» были задержаны еще два злоумышленника.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям, включая "Хулиганство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате стрельбы был ранен один человек.
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