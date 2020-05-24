В результате происшествия ранен один человек. По данному факту проводится доследственная проверка.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места стрельбы на юге Москвы. На видео отчетливо видно, что пули изрешетили черную иномарку, а также оставили отверстие в кирпичной стене.

В результате происшествия был ранен один человек. По данному факту проводится проверка. В Следственном комитете РФ рассказали о подробностях случившегося.

«24 мая 2020 года на территории автомобильной парковки, вблизи жилых домов по Каширскому шоссе в городе Москве мужчина получил ранение в результате стрельбы», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Ясный» на юге столицы. Неизвестные начали стрелять друг по другу, прячась за дверцы машин. Предварительно, в конфликте участвовали не менее восьми человек.

По некоторым данным, стрельба производилась из травматических пистолетов, а также из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь». Причина «стычки» пока неизвестна. Задержаны трое возможных участников конфликта, их опрашивают.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Устанавливается полная картина произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — написано на сайте ГСУ СК России по Москве.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры стрельбы в Москве.

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