Дыры в кирпиче и машинах: эксклюзивные кадры последствий стрельбы в Москве
В результате происшествия ранен один человек. По данному факту проводится доследственная проверка.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места стрельбы на юге Москвы. На видео отчетливо видно, что пули изрешетили черную иномарку, а также оставили отверстие в кирпичной стене.
В результате происшествия был ранен один человек. По данному факту проводится проверка. В Следственном комитете РФ рассказали о подробностях случившегося.
«24 мая 2020 года на территории автомобильной парковки, вблизи жилых домов по Каширскому шоссе в городе Москве мужчина получил ранение в результате стрельбы», — сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Ясный» на юге столицы. Неизвестные начали стрелять друг по другу, прячась за дверцы машин. Предварительно, в конфликте участвовали не менее восьми человек.
По некоторым данным, стрельба производилась из травматических пистолетов, а также из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь». Причина «стычки» пока неизвестна. Задержаны трое возможных участников конфликта, их опрашивают.
«В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Устанавливается полная картина произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — написано на сайте ГСУ СК России по Москве.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры стрельбы в Москве.
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