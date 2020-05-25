Страшная находка была сделана на западе столицы на на Кастанаевской улице.

Тело голой девушки нашли в мусорном баке в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Страшную находку сделали жители Москвы позним вечером 24 мая. Как стало известно 5-tv.ru, в одном из мусорных баков на Кастанаевской улице на западе столицы было обнаружено тело голой девушки.

По предварительным данным, при погибшей находился паспорт. Согласно документу, удостоверяющему личность, девушка является уроженкой одной из африканских стран. 

Все обстоятельства происшествия и причину смерти предстоит установить правоохранителям. Информация об инциденте уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мертвого младенца нашли в мусорном баке в коробке из-под обуви в Московской области. 

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