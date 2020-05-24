Бездыханного младенца нашли в мусорном баке в коробке из-под обуви в Подмосковье

Мертвого младенца нашли в мусорном баке в коробке из-под обуви в Московской области. Об этом сообщает источник в следственных органах.

Тело новорожденного мальчика обнаружили в мусорном контейнере, расположенном около одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

В настоящий момент правоохранителями устанавливается личность матери ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавших на Чукотке малолетних братьев нашли мертвыми рядом с домом.