Бездыханного младенца нашли в мусорном баке в коробке из-под обуви в Подмосковье
По данному факту проводится доследственная проверка.
Фото: www.globallookpress.com /imagebroker/thomas kroeger
Мертвого младенца нашли в мусорном баке в коробке из-под обуви в Московской области. Об этом сообщает источник в следственных органах.
Тело новорожденного мальчика обнаружили в мусорном контейнере, расположенном около одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
В настоящий момент правоохранителями устанавливается личность матери ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее 5-tv.ru писал, что пропавших на Чукотке малолетних братьев нашли мертвыми рядом с домом.
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