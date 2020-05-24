По данному факту проводится доследственная проверка.

Бездыханного младенца нашли в мусорном баке в коробке из-под обуви в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com /imagebroker/thomas kroeger

Мертвого младенца нашли в мусорном баке в коробке из-под обуви в Московской области. Об этом сообщает источник в следственных органах.

Тело новорожденного мальчика обнаружили в мусорном контейнере, расположенном около одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

В настоящий момент правоохранителями устанавливается личность матери ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавших на Чукотке малолетних братьев нашли мертвыми рядом с домом.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 27%
71.88
0.96 78.44
0.64
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая

Последние новости

21:19
Мат как обезболивающее: психолог объяснила выводы немецких ученых
21:05
«В моих глазах Космос, а в твоих похоть» — Анфиса Чехова обнажилась в постели
20:47
Долгожданный перелом: развитие и прогнозы ситуации с COVID-19 в России
20:33
«Пусть мыши завидуют молча»: Лобода рассказала правду о пластических операциях
20:26
Один человек ранен в результате перестрелки в Москве
20:25
Бездыханного младенца нашли в мусорном баке в коробке из-под обуви в Подмосковье

Сейчас читают

Пять имен, обрекающих на несчастье и разрушение женской энергетики
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Помолодевшая и похудевшая Скулкина расцвела от любви

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок