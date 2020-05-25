Победа шоу «Танцы со звездами» стоила немалых усилий Ивану Стебунову. Как писал 5-tv.ru, актер совместно с танцовщицей и хореографом Инной Свечниковой стал финалистом 11 сезона.

Дуэт соревновался в финале с двумя парами: Екатерина Варнава и Денис Тагинцев, Артем Ткаченко и Валерия Семенова. Конкурсанты подготовили по три танца, из которых два абсолютно новых. В первом туре голосовали только зрители, а в двух других — члены жюри. Все выступавшие набрали одинаковое количество баллов. Пара Стебунова и Свечниковой обошла остальных по итогам зрительского голосования.

Instagram @stebunov_i

Звезда отечественного кино шел к пьедесталу, справляясь с последствиями тяжелого заболевания. В прошлом году пережил операцию на легком после пневматоракса — скопления воздуха или газов в плевральной полости.

«Это когда орган разрывается. Была киста, которая проросла в бронхи. Врачи запретили сильные нагрузки, погружения в воду. А еще полгода нельзя летать на самолетах», — объяснил актер.

Стебунов уточнил порталу Starhit.ru, что раньше не рассказывал о перенесенной операции, чтобы этот факт не повлиял на решения судей в «Танцах со звездами». При этом зрители замечали, что актера мучает сильная одышка после каждого выступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что отказавшаяся от участия в «Танцах со звездами» Алена Бабенко госпитализирована с коронавирусом.