Лазарев рассказал, как у него «мокрели штанишки» из-за любви к аттракционам

Известный российский поп-исполнитель Сергей Лазарев рассказал в Instagram о своей любви к американским горкам и другим экстремальным аттракционам. Артист поделился воспоминаниями от поездки в США и вспомнил, как там посетил парк Six Flags. По словам музыканта, в этом месте он нашел много захватывающих развлечений для себя.

«А вы любите американские горки? Кстати, так называем их только мы, в Америке они так не называются! Один из самых захватывающих парков аттракционов в Америке — Six Flags. Около 30 невероятно страшных и высоких горок!» — написал Лазарев.

Свою публикацию он сопроводил «фотодоказательствами» из парка аттракционов. В завершение своего поста певец признался, что даже несмотря на свою любовь к американским горкам, полностью избавиться от страха, катаясь на них, не может.

«Уж на что я люблю горки, но даже у меня порой штанишки мокрели», -с иронией отметил исполнитель.

Instagram @lazarevsergey

Подписчиков позабавил комментарий Лазарева. Они разделили его эмоции и рассказали, что каждый раз после возвращения из парка аттракционов наполняются радостью и восторгом.

«Обожаю такие горки, экстрим, кайф!»

«Какой же вы классный, Сережа!»

«Просто обалденно! Кайфую каждый раз!» — делились собственными впечатлениями фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев разочаровался в профессии.