Сергей Лазарев признался, что разочарован в профессии

Популярный российский певец Сергей Лазарев в программе «Однажды…» признался, что разочарован в профессии. Во время пандемии музыкант впервые за 20 лет взял паузу в творческой деятельности. Возможно, исполнитель изменил свое отношение к карьере артиста из-за «продажности» отечественного шоу-бизнеса.

«Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились, а тех людей, которые заплатили больше денег, чтобы оказаться в этих чартах. Это ужасно», — заявил певец.

Более того, Сергей Лазарев нелицеприятно отозвался о коллегах по цеху из-за того, что у тех якобы не достает вкуса и высоких моральных качеств.

«На мой взгляд, многим в нашем шоу-бизнесе не хватает чувства вкуса, чувства собственного достоинства», — поделился артист.

37-летний Сергей Лазарев приобрел первую популярность, выступая вместе с Владом Топаловым в дуэте под названием «Smash!». Впервые группа заявила о себе в 2001 году. Несмотря на успех, коллектив распался. Будучи сольным исполнителем в 2016-м и 2019 году Лазарев занимал третьи места в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лазарев заставил фанатов волноваться, показав огромный синяк.