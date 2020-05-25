Как начался роман Хейли Болдуин с Джастином Бибером?

Ради первого свидания и с Джастином Бибером Хейли Болдуин нарушила родительский запрет. Об этом модель рассказала в очередном выпуске своих видеодневников, которыми звездная пара увлеклась в самоизоляции, передает журнал Hello!.

Во время одного из выходов в эфир супруги решили ответить на вопросы поклонников, в том числе на вопрос об их первом поцелуе. По словам Болдуин, он произошел в Нью-Йорке, когда они с Джастином отправились на ужин. Знаменитости приятно проводили время, затем пошли в кино и после поцеловались.

Девушка поведала и предысторию этого события. На тот момент ей было 17 лет. Родители запрещали ей ходить на свидания с молодыми людьми — особенно c такими, как Джастин. В тот вечер певец пригласил Хейли поесть суши, и позвонил ее родителям. Те ответили ему отказом. Вечер спасла старшая сестра девушки Алайа. Родителям она сказала, что собирается пригласить Хейли с ночевкой.

Так Болдуин убежала из дома на свидание, которое впоследствии переросло в бурный роман и брак. По словам звезды, она не сразу влюбилась в парня. Поначалу они дружили. Со временем она стала замечать, что ей в нем нравится все больше и больше качеств. До последнего она не признавалась себе во влюбленности и сделала это лишь тогда, когда все было очевидно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джастин Бибер пожалел, что лишился девственности до брака.