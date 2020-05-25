Сексуальная Леся Никитюк в откровенном боди пожелала всем доброго утра
Фанаты предложили бывшей ведущей «Орла и решки» попробовать себя в ню-фотосессии.
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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk, @vicoolyasaida
Экс-ведущая популярной программы «Орел и решка» Леся Никитюк взбудоражила своих подписчиков. Она опубликовала в Instagram фото, где предстала в эротичном образе. Леся надела на себя минимум одежды: сетчатое боди — единственное, что украшает тело ведущей.
В таком сексуальном виде Леся решила пожелать фанатам доброго утра и заодно поинтересовалась, как у них начался день.
«Доброе утро! А утро доброе? Пишите — Да? Нет? Не с той ноги встала?», — написала телеведущая.
Фанаты отметили сексуальность и природную красоту украинской телеведущей. Вот и сейчас новое фото в ее аккаунте вызвало бурю эмоций.
«Это самое прекрасное фото, что я когда-либо у вас видела! Секс, нежность, романтичность — все на этом фото есть»;
«Вау!!! Леся, вы прям куколка»;
«Ты секс»;
«Пушка», — написали пользователи.
Некоторые из фолловеров предложили Лесе попробовать сняться в ню-фотосессии.
«Тебе в ню надо»;
«Леся, давай уже ню. А то все ближе и ближе, заводишь нас?!» — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леся Никитюк попыталась запустить новый челлендж и показала оголенные ягодицы.
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