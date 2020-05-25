Сексуальная Леся Никитюк в откровенном боди пожелала всем доброго утра

Экс-ведущая популярной программы «Орел и решка» Леся Никитюк взбудоражила своих подписчиков. Она опубликовала в Instagram фото, где предстала в эротичном образе. Леся надела на себя минимум одежды: сетчатое боди — единственное, что украшает тело ведущей.

В таком сексуальном виде Леся решила пожелать фанатам доброго утра и заодно поинтересовалась, как у них начался день.

«Доброе утро! А утро доброе? Пишите — Да? Нет? Не с той ноги встала?», — написала телеведущая.

Instagram @lesia_nikituk

Фанаты отметили сексуальность и природную красоту украинской телеведущей. Вот и сейчас новое фото в ее аккаунте вызвало бурю эмоций.

«Это самое прекрасное фото, что я когда-либо у вас видела! Секс, нежность, романтичность — все на этом фото есть»;

«Вау!!! Леся, вы прям куколка»;

«Ты секс»;

«Пушка», — написали пользователи.

Некоторые из фолловеров предложили Лесе попробовать сняться в ню-фотосессии.

«Тебе в ню надо»;

«Леся, давай уже ню. А то все ближе и ближе, заводишь нас?!» — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леся Никитюк попыталась запустить новый челлендж и показала оголенные ягодицы.