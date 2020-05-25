Как футбольный клуб «Зенит» отметит свой 95-й день рождения в условиях пандемии?

Свой 95-й день рождения отмечает футбольный клуб «Зенит». За годы из маленькой заводской команды он превратился в суперклуб, известный не только в России, но и за ее пределами.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат этого года был прерван. Футболистам, чтобы не потерять форму, пришлось в течение двух месяцев тренироваться дома. Но вскоре они уже выйдут на поле и приступят к настоящей подготовке. Чемпионат возобновится 21 июня. А вот день рождения клуба, который обычно празднуют как событие городского масштаба, в этот раз пройдет без народных гуляний и фейерверков.

Но незамеченным для фанатов «Зенита» он не останется. На сайте клуба сегодня стартует шестичасовой праздничный марафон. В программе поздравления от болельщиков, концерт звезд, и даже прямое включение с игроками и тренером.

Ранее генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев назвал крайнюю дату возобновления чемпионата России по футболу. По его словам, это может произойти не позднее 12 июля.

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