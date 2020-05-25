Долой бюрократию! Мишустин поручил упростить порядок строительства социальных объектов

Михаил Мишустин потребовал упростить все бюрократические процедуры в условиях пандемии. Об этом премьер-министр заявил на совещании с вице-премьерами, которое прошло в формате видеоконференции.

«Когда речь идет о благополучии, здоровье и тем более жизни сотен людей, административные бюрократические процедуры надо свести к минимуму. Именно поэтому мы вносим изменения в реализацию федеральной адресной инвестиционной программы. Она регламентирует порядок капитального строительства социально значимых объектов. Теперь корректировать эту программу можно будет по упрощенной схеме, исключить длительные, и иногда просто излишние согласования», — сказал глава кабмина.

Также Михаил Мишустин сообщил, что госпредприятия, пострадавшие от коронавируса, смогут тратить госсубсидии на выплату зарплат и другие первоочередные нужды.

Дополнительную поддержку получит и РЖД. В первую очередь, деньги пойдут на грузовые перевозки сельхозпродукции. Помимо этого, премьер поставил задачу обеспечить все регионы зерном, овощами и фруктами по доступным ценам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что количество проведенных COVID-тестов в России приблизилось к девяти миллионам.

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