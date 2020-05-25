Количество проведенных COVID-тестов в России приблизилось к девяти миллионам

Исследования позволяют выявлять, в том числе бессимптомных больных — таких, по последним данным, в стране почти половина.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

В России десятый день подряд число новых случаев заражения коронавирусом составляет менее 10 тысяч. За последние сутки выявлено 8946 инфицированных. Почти 5,5 тысячи человек выписаны из больниц. Излечился каждый третий заболевший.

Количество COVID-тестов сегодня приблизилось к девятимиллионной отметке. Они позволяют выявлять, в том числе бессимптомных больных — таких, по последним данным, почти половина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что названы возможные сроки начала вакцинации от коронавируса в России.

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