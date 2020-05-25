Модель Екатерина Зуева в красных трусиках слегка прикрыла нагую грудь рукой
Обладательница осиной талии продемонстрировала свои пикантные части тела.
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Фото, видео: Instagram @zuueva
25-летняя российская модель с идеальной фигурой и впечатляющей растяжкой — Екатерина Зуева делится со своими подписчиками откровенными снимками в социальных сетях. Порадовать фанатов пикантным фото — уже традиция для секс-дивы.
Екатерина вновь решила взволновать фанатов новым горячим фото и предстала перед подписчиками топлес и в красных трусиках. Демонстрировать свои формы для Зуевой уже стало привычным делом, а подписчики только и ждут новых снимков.
«У вас есть мечта?» — поинтересовалась модель.
Конечно, такое смелое фото взбудоражило фанатов. Красота и фигура Екатерины Зуевой вызвали шквал эмоций. У некоторых подписчиков в голове даже стали появляться непристойные фантазии.
«Очень сладкая девочка»;
«Твоя красота не имеет границ»;
«Ты очень горячая, я мечтаю о тебе»;
«Да, для начала: одна ночь, проведенная с тобой», — прокомментировали подписчики.
В своем профиле в Instagram модель не сильно многословна, за нее говорят ее эротичные кадры. У Екатерины Зуевой более двух миллионов подписчиков, которые с нетерпением ждут новых снимков модели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Екатерина Зуева сделала фото на пляже в бикини без верха.
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