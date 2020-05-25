В аудиозаписи о якобы правке статистики по СОVID-19 в Липецке речь шла о данных по тестированию

В администрации региона МИЦ «Известия» прокомментировали суть разговора.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Аудиозапись разговора о необходимости исправить некие «цифры, которые отдают в Москву» с голосом, похожим на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, попала в сеть. Пользователи предполагают, что собеседники обсуждают статистику по выявленным случаям инфицирования коронавирусом в регионе.

«Ваши цифры надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают», — говорит человек с голосом, похожим на главу региона.

«Это, да-да, обязательно надо поправить, Москву убедить, что у нас не 72, а они мне отвечают, что <неразборчиво> дает данные субъект. Поэтому надо поменять», — отвечает собеседник.

«Вы взаимно не подставляйте субъект. Если у вас там за 100 с лишним… А 70 — ну в чем проблема-то поменять данные, которые соответствуют действительности? Вы не понимаете, что момент обострения наступил, что кому-то надо голову оторвать?» — продолжает голос, похожий на губернатора.

В пресс-службе администрации Липецкой области МИЦ «Известия» ответили, что запись подлинная, но обсуждается на ней не статистика выявленных случаев инфицирования Covid-19, а число проведенных тестирований.

«На записи не статистика по выявленным заболевшим, а статистика по тестированию. Речь о том, что в статистике указано меньшее число тестов, чем по лаборатории. Губернатор требует привести цифры в соответствие», — объяснил глава пресс-службы Михаил Шаршаков.

За прошедшие сутки в России выявлено 8 946 новых случаев инфицирования коронавирусом в 83 регионах страны.

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