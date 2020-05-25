За прошедшие сутки в России выявлено 8946 новых случаев инфицирования коронавирусом в 83 регионах страны. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, 43,7% пациентов не имели клинических признаков болезни.

Отмечается, что количество инфицированных новым внеклеточным агентом в стране на протяжении декады не превышает десять тысяч человек.

По состоянию на 25 мая в Москве зарегистрировано 2560 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Московской области COVID-19 выявлен у 831 человека, в Петербурге — 374, в Свердловской области — 279, в Нижегородской области — 229.

В РФ за прошедшие сутки полностью выздоровели 5499 пациентов, скончались 92 человека.

Согласно последним данным оперштаба, в России с начала пандемии коронавируса выявлено 353 427 случаев в 85 регионах. В течение всего периода инфекцию удалось победить 118 798 пациентам. Зафиксировано 3633 случаев летального исхода.

5-tv.ru

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