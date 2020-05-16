«Очень стройная»: Васильев о похудевшей во время болезни Бабкиной
Ведущий программы «Модный приговор» признался, что и сам потерял несколько килограммов.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев в интервью сайту KP.RU рассказал о похудевшей во время болезни коллеге по проекту Надежде Бабкиной. По словам искусствоведа, руководитель ансамбля «Русская песня» заметно преобразилась.
«Бабкина, наверное, похудела килограммов на двадцать. Она сейчас очень стройная. Но она и находилась в больнице целый месяц, а я всего десять дней», — отметил Александр Васильев.
Телеведущий признался, что, несмотря на перенесенную пневмонию, они с певицей начинают работать над новыми выпусками шоу. Историк моды надеется, что во время съемок не подхватит инфекцию вновь. Александр Васильев добавил, что третьей ведущей «Модного приговора» может стать Юлия Барановская.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что историк моды Александр Васильев посвятил легендарной актрисе Светлане Светличной большой проникновенный пост в Instagram.
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