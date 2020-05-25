«Не идеальная, а живая»: Сати Казанова задумалась о написании книги
Певица сообщила, что хотела бы поделиться своими знаниями, опытом и открытиями.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
Фото, видео: Instagram @satikazanova, @gloria_dani
Певица Сати Казанова задумалась о написании своей книги. Она рассказала, что в ее жизни было множество историй, которыми она хотела бы поделиться. Сати призналась, что много с чем столкнулась и готова рассказать об этом.
Певица опубликовала в своем профиле в Instagram новое фото, где она позирует в черном грубом пиджаке, надетом сверху на элегантное платье. У Сати яркий вечерний макияж, а волосы уложены назад. Под фото артистка поделилась с подписчиками своей идеей.
«Последнее время меня все чаще посещает идея о написании книги, в которой будут жить мои мысли и чувства, мои знания и мой опыт, мои открытия и осознания, люди и события, нескончаемые чудеса, путешествия и приключения. В которой буду жить я. Такая, какая есть. Не идеальная, а живая (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — написала певица.
Сати Казанова уверена, что ей будет о чем рассказать людям. По словам певицы, она прожила множество жизней «в рамках одной». У нее множество раз менялись вкусы, взгляды, мировоззрение и предпочтения. Но теперь все пазлы слились воедино и «образовали единую, целостную картину». Именно об этом Сати и хочет рассказать в своей книге.
«Я буду стараться и шаг за шагом идти к вам навстречу. Надеюсь, что моя история найдет свой отклик в ваших сердцах и мы с вами станем друг другу чуточку ближе (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — написала певица.
Подписчики с радостью восприняли идею Сати Казановой, а также отметили, что она очень красива и сексуальна на фото.
«Благодарю за откровения. Ваша книга будет чудесной. Буду ждать»;
«Пишите, Сати! С удовольствием бы почитала»;
«Сати, это бы было очень здорово. Я уверена, что в вас очень много знаний, тепла и света, которые могли бы многим помочь на пути к истине, абсолютной любви и гармонии. Спасибо вам за вашу заботу»;
«Очень красивая девушка!!!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сати Казанова призналась, что их первый с мужем поцелуй был «ужасным».
Читайте также
34%
-0.28 77.88
-0.56
Нашли ошибку?