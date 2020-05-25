«Не идеальная, а живая»: Сати Казанова задумалась о написании книги

Певица Сати Казанова задумалась о написании своей книги. Она рассказала, что в ее жизни было множество историй, которыми она хотела бы поделиться. Сати призналась, что много с чем столкнулась и готова рассказать об этом.

Певица опубликовала в своем профиле в Instagram новое фото, где она позирует в черном грубом пиджаке, надетом сверху на элегантное платье. У Сати яркий вечерний макияж, а волосы уложены назад. Под фото артистка поделилась с подписчиками своей идеей.

«Последнее время меня все чаще посещает идея о написании книги, в которой будут жить мои мысли и чувства, мои знания и мой опыт, мои открытия и осознания, люди и события, нескончаемые чудеса, путешествия и приключения. В которой буду жить я. Такая, какая есть. Не идеальная, а живая (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — написала певица.

Сати Казанова уверена, что ей будет о чем рассказать людям. По словам певицы, она прожила множество жизней «в рамках одной». У нее множество раз менялись вкусы, взгляды, мировоззрение и предпочтения. Но теперь все пазлы слились воедино и «образовали единую, целостную картину». Именно об этом Сати и хочет рассказать в своей книге.

«Я буду стараться и шаг за шагом идти к вам навстречу. Надеюсь, что моя история найдет свой отклик в ваших сердцах и мы с вами станем друг другу чуточку ближе (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — написала певица.

Instagram @satikazanova

Подписчики с радостью восприняли идею Сати Казановой, а также отметили, что она очень красива и сексуальна на фото.

«Благодарю за откровения. Ваша книга будет чудесной. Буду ждать»;

«Пишите, Сати! С удовольствием бы почитала»;

«Сати, это бы было очень здорово. Я уверена, что в вас очень много знаний, тепла и света, которые могли бы многим помочь на пути к истине, абсолютной любви и гармонии. Спасибо вам за вашу заботу»;

«Очень красивая девушка!!!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сати Казанова призналась, что их первый с мужем поцелуй был «ужасным».