Неравнодушные жители Кемеровской области спасли сову и отнесли ее на рентген — видео
Вместе с птицей к ветеринарам доставили и трех ее детенышей, едва не ставших сиротами.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Жители города Прокопьевск Кемеровской области спасли от верной гибели сову и трех ее детенышей. Изможденную птицу обнаружили днем 25 мая в местном лесопарке. Оказалось, что из-за проблем с дыхательной системой она совсем не могла летать и добывать пищу для себя и маленьких пернатых.
Сердобольные граждане подобрали сову, вынули из дупла едва не осиротевших малышей и доставили всех четверых в Центр сохранения биоразнообразия Кемеровского Государственного Университета (КемГУ).
Осмотрев пострадавших, врач-экзотолог Юлия Балашова пришла к выводу, что еще несколько суток и мама с детьми погибли бы от голода и холода. Но, к счастью, судьба распорядилась иначе.
«По результатам анализов, у птицы был достаточно тяжелый инфекционный процесс, который характеризовался воспалением легких, воздушных мешков. Также воспаление перешло на глаза. Был блефарит и тупая травма века одного из глаз. <…> Я думаю день-два птенцы бы протянули, но полноценно жить уже не смогли бы. Взрослая особь прожила бы максимум неделю. Поэтому, конечно, здесь очень важно вмешаться в ситуацию вовремя», — отметила медик.
Специалисты центра также добавили, что в настоящий момент и мама-сова, и ее детеныши находятся в стабильном состоянии. Всем четверым оказана необходимая помощь.
По окончании обследования троих совят отправят к зоологам в Новосибирск. Там их будет воспитывать «приемная мама», а родную маму-сову в течение месяца будут продолжать лечить и после полного выздоровления выпустят обратно в дикую природу.
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