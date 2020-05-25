Суд обязал Киркорова выплатить строителям более двух миллионов рублей

Король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров выплатит 2,3 миллиона рублей в счет долга за ремонтно-строительные работы в своем загородном коттедже. Такое решение вынес столичный Таганский районный суд Москвы, частично удовлетворивший исковые требования предпринимателя Петра Маринина к певцу, поданные в августе 2019 года.

Изначально бизнесмен намеревался взыскать более семи миллионов рублей.

Маринин является совладельцем «Стройхолдинг-Трейд», которому принадлежит компания Renova. Последняя выполняла ремонтные работы в коттедже певца, указано на сайте компании. В частности, специалисты Renova установили дизайнерскую перегородку у бассейна, выложили балкон керамическим гранитом и поставили «элегантный чайный столик», а также «переносной итальянский балетный станок из шлифованной нержавеющей стали с полированным буковым поручнем».

В игровой зоне, рядом с бассейном, «в процессе обустройства игрушечных домиков, придуманных самим Филиппом Киркоровым, компания Renova выполняла покраску стен и потолка», указано в описании работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Сергея Жигунова могут признать банкротом из-за долга в 15 миллионов рублей.