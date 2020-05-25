«Больше экспрессии!» — Рудковская показала возможности тела на 80-е сутки самоизоляции

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Виктория Андреева
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Музыкальный продюсер нашла новый способ удивить тех, кто сегодня в депрессии.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская и Евгений Плющенко знают, как поднять настроение себе и окружающим даже в условиях самоизоляции. Влюбленная пара дни и ночи напролет снимает забавные видео, а затем выкладывает их в сеть и наблюдает за реакцией изумленных фолловеров.

На сей раз звездная чета придумала сделать из Яны настоящего робота. Так, на опубликованном видео в Instagram музыкальный продюсер высовывает ножки-палочки из элитного автомобиля, резким движением встает с сидения, затем озирается вокруг, пытаясь понять, где находится и что делает «на воле».

«Рукописи не горят, машины не ржавеют, а вот кто-то на 8️0️-м дне самоизоляции!» — пояснила Рудковская, намекая зрителям, что ее тело буквально изнемогает, жаждя поскорее окунуться в работу.

Instagram @rudkovskayaofficial

Очередной мини-фильм с Яной в главной роли, безусловно, понравился ее поклонникам. В комментариях они вновь отметили, что звезда наделена уникальным чувством юмора и самоиронии.

«Яна — супер! Больше экспрессии!»

«Обалденный видос!»

«Вы просто прелесть! Обожаю ваши ролики! Давайте чаще!»

«Какие прелестные туфли! Ну, и вы, Яночка, вне конкуренции!» — отмечали фанаты звездной семьи.

Ранее 5-tv.ru показал смешное видео с Плющенко, Рудковской и Гном Гномычем, вызвавшее большой ажиотаж в сети.

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