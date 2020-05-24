«А мы все танцуем»: Плющенко, Гном Гномыч и Рудковская вновь раззадорили публику
Легенда фигурного катания и его семья продолжают развлекать фанатов, уставших от самоизоляции.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Женщины паркуются до первого касания ноги. Как? Знает гимнастка Анна Катюк
Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial
Несмотря на скандальные заявления со стороны звездных коллег, провокационные публикации в СМИ и социальных сетях, Яна Рудковская и Евгений Плющенко продолжают развлекаться и радоваться жизни.
Всего несколько минут назад в Instagram именитого фигуриста появился очередной забавный ролик, где он сам, его любимая супруга и сын Александр, известный публике по ласковому прозвищу Гном Гномыч, исполняют зажигательный танец под хит группы Modern Talking — You’re my heart, You’re my Soul.
«А мы все танцуем, но скоро выдвигаемся на спортивные сборы! Есть свет в конце туннеля!» — подписал видео Плющенко.
Фолловеры звездной семьи поддержали и даже похвалили артистов за удивительное чувство юмора и легкое отношение к жизни. По их мнению, если все невзгоды воспринимать как Евгений и Яна, то об инфарктах и депрессиях можно и вовсе забыть.
«Так мило! Любо-дорого посмотреть на дружную семью!»
«Женя, вы такой красавец! А Яна с Сашей — вообще!»
«Вот так и надо! Смело шагать по жизни! Правильно делаете!» — откликнулись пользователи сети в комментариях.
Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько на самом деле Яна Рудковская зарабатывает на личном блоге в Instagram.
Читайте также
27%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?