«А мы все танцуем»: Плющенко, Гном Гномыч и Рудковская вновь раззадорили публику

Легенда фигурного катания и его семья продолжают развлекать фанатов, уставших от самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial

Несмотря на скандальные заявления со стороны звездных коллег, провокационные публикации в СМИ и социальных сетях, Яна Рудковская и Евгений Плющенко продолжают развлекаться и радоваться жизни.

Всего несколько минут назад в Instagram именитого фигуриста появился очередной забавный ролик, где он сам, его любимая супруга и сын Александр, известный публике по ласковому прозвищу Гном Гномыч, исполняют зажигательный танец под хит группы Modern Talking — You’re my heart, You’re my Soul.

«А мы все танцуем, но скоро выдвигаемся на спортивные сборы! Есть свет в конце туннеля!» — подписал видео Плющенко.

Instagram @plushenkoofficial

Фолловеры звездной семьи поддержали и даже похвалили артистов за удивительное чувство юмора и легкое отношение к жизни. По их мнению, если все невзгоды воспринимать как Евгений и Яна, то об инфарктах и депрессиях можно и вовсе забыть.

«Так мило! Любо-дорого посмотреть на дружную семью!»

«Женя, вы такой красавец! А Яна с Сашей — вообще!»

«Вот так и надо! Смело шагать по жизни! Правильно делаете!» — откликнулись пользователи сети в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько на самом деле Яна Рудковская зарабатывает на личном блоге в Instagram. 

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