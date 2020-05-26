«Тихий ужас!» — Егор Бероев показал миру все татуировки Ксении Алферовой

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Виктория Андреева
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Супруг знаменитой актрисы шокировал публику, опубликовав сокровенное фото собственной жены.

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Фото, видео: Instagram @egorberoev

Кто так оригинально и неожиданно поздравит любимую супругу с днем рождения, как ни муж-актер? Естественно, никто! И наглядный тому пример — поступок Егора Бероева, едва не лишивший репутации его любимую жену — Ксению Алферову.

24 мая именитой актрисе и телеведущей исполнилось 45 лет. Конечно, о таком грандиозном событии грех промолчать, поэтому Бероев, решивший отличиться от поздравляющих, опубликовал в Instagram редкое архивное фото звезды. В кадре Алферова позирует в ярком купальнике, изящно подчеркивающем ее прекрасные формы… усеянные множеством тату.

«Ксюша, с днем рождения!» — подписал пост актер.

Instagram @egorberoev

Сказать, что публика опешила от огромного изобилия перманентных рисунков на теле Алферовой — ничего не сказать. Фолловеры были просто раздавлены и возмущены «развязным поведением» звезды.

«Как страшно!!!»

«Ужас… Зачем же так себя безвкусно разукрашивать?..»

«У нее серьезно столько тату??? Тихий ужас!»

«Ну, черти что нарисовала! Ксения, где мозг?!» — разбушевались в комментариях поклонники актрисы.

К счастью, среди озлобленных фанатов нашлись и те, кто, не поленившись, зашел на страничку Ксении и добыл то самое фото с пляжа… только без «прекрасных» тату. Оказалось, это — банальный розыгрыш. Что ж, артисты! Могут себе позволить.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ксения Алферова поздравила ветеранов с Днем Великой Победой.

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