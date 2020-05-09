Звезда поделилась архивными фото и видео в честь 75-летия Великой Победы.

«Спасибо за победу!» — Ксения Алферова показала редкие семейные кадры

Фото: URA.RU/TASS

Тема:
День Победы

Популярная актриса Ксения Алферова, вслед за коллегами по шоу-бизнесу, придумала оригинальный способ поздравить россиян с Днем Победы.

В своем Instagram звезда опубликовала трогательное видео со своей бабушкой — ветераном Великой Отечественной войны — в главной роли. 98-летняя Ксения Архиповна всех поприветствовала, пожелала участникам боевых действий и современному поколению мирного неба над головой, а также напомнила, как это важно — сохранять дружеские отношения с людьми.

«Дорогие земляне! Поздравляют вас всех с праздником Победы! Эта Победа была завоевана всеми нами. Будьте здоровы, счастливы, живите дружно: никого не обижайте и себя не обижайте! Целую, обнимаю!» — произнесла бабушка актрисы.

Звезда шоу-бизнеса рассказала, что ее любимая родственница уже в 17 лет стояла у станка на заводе и делала артиллерийские гильзы для военнослужащих. Там же она так сильно застудила ноги, что более никогда не могла избавиться от изнуряющей боли в суставах. Вторую половину войны Ксения Архиповна служила радисткой.

«Спасибо, бабуля, за Победу», — подписала видеообращение ее знаменитая внучка.

Instagram @ksenialferova

Спустя несколько минут актриса также выложила в сеть несколько семейных снимков, где запечатлены мама звезды — Ирина Алферова, бабушка и дед — Иван Кузьмич. Последний, как рассказала Ксения, ушел на фронт добровольцем, получил тяжелое ранение при форсировании Днепра и долго лечился. Воспряв духом он вновь вернулся на поле боя, а по окончании войны был отправлен по распределению на службу в Японию.

«Про войну вспоминать не любил и ничего не рассказывал, слишком это были ужасные воспоминания. Как любил меня! Как я им гордилась! Спасибо, дед Иван, за победу!» — подытожила артистка.

В комментариях фолловеры звезды также поздравили ее семью и родственников-героев с великим праздником и пожелали крепкого здоровья.

Ранее 5-tv.ru показал, как Лиза и Гарри Галкины поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.

Тема:
День Победы
9 мая
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
9 мая
Виктория Боня сняла ко Дню Победы видео с собой в главной роли
9 мая
Видео: «Священная война» прозвучала на Невском проспекте в Петербурге
9 мая
Российские дипломаты провели «Бессмертный полк» и спортивные соревнования в КНДР
9 мая
Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади
9 мая
Милла Йовович показала фото своей русской бабушки, участницы Великой Отечественной войны
9 мая
Бывший муж Веры Глаголевой показал редкое фото подросшей внучки
9 мая
«Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
9 мая
Прямая трансляция авиашоу из подмосковной Кубинки в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая
Принцесса Великобритании отметила неоценимую роль СССР в победе над нацизмом

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:22
Умер «отец рок-н-ролла» Литл Ричард
18:14
«Утро в сосновом лесу»: троих медвежат на макушке ели заметили на Сахалине
18:07
Манукян и Бузова сняли пронзительный клип на песню «Журавли»
18:01
«Спасибо за победу!» — Ксения Алферова показала редкие семейные кадры
17:56
Как безопасно снять с себя и утилизировать использованные маску и перчатки?
17:56
Виктория Боня сняла ко Дню Победы видео с собой в главной роли

Сейчас читают

«Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок