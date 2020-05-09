Популярная актриса Ксения Алферова, вслед за коллегами по шоу-бизнесу, придумала оригинальный способ поздравить россиян с Днем Победы.

В своем Instagram звезда опубликовала трогательное видео со своей бабушкой — ветераном Великой Отечественной войны — в главной роли. 98-летняя Ксения Архиповна всех поприветствовала, пожелала участникам боевых действий и современному поколению мирного неба над головой, а также напомнила, как это важно — сохранять дружеские отношения с людьми.

«Дорогие земляне! Поздравляют вас всех с праздником Победы! Эта Победа была завоевана всеми нами. Будьте здоровы, счастливы, живите дружно: никого не обижайте и себя не обижайте! Целую, обнимаю!» — произнесла бабушка актрисы.

Звезда шоу-бизнеса рассказала, что ее любимая родственница уже в 17 лет стояла у станка на заводе и делала артиллерийские гильзы для военнослужащих. Там же она так сильно застудила ноги, что более никогда не могла избавиться от изнуряющей боли в суставах. Вторую половину войны Ксения Архиповна служила радисткой.

«Спасибо, бабуля, за Победу», — подписала видеообращение ее знаменитая внучка.

Instagram @ksenialferova

Спустя несколько минут актриса также выложила в сеть несколько семейных снимков, где запечатлены мама звезды — Ирина Алферова, бабушка и дед — Иван Кузьмич. Последний, как рассказала Ксения, ушел на фронт добровольцем, получил тяжелое ранение при форсировании Днепра и долго лечился. Воспряв духом он вновь вернулся на поле боя, а по окончании войны был отправлен по распределению на службу в Японию.

«Про войну вспоминать не любил и ничего не рассказывал, слишком это были ужасные воспоминания. Как любил меня! Как я им гордилась! Спасибо, дед Иван, за победу!» — подытожила артистка.

В комментариях фолловеры звезды также поздравили ее семью и родственников-героев с великим праздником и пожелали крепкого здоровья.

Ранее 5-tv.ru показал, как Лиза и Гарри Галкины поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.