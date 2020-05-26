«Мне просто все равно»: Самойлова объяснила появление совместного фото с Джигано

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Светлана Александрова
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Музыкант выложил в сеть семейный снимок, заставивший поклонников поверить, что супруги передумали разводиться.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова разочаровала поклонников, внимательно следящих за новостями о ее расставании с рэпером Джиганом. Утром музыкант выложил в сеть совместный снимок с супругой и трехмесячным сыном Давидом, на котором все трое выглядят счастливыми, и многие тут же решили, что пара воссоединилась. Модель решила внести ясность в ситуацию и развеяла разлетевшиеся по интернету слухи на своей странице в Instagram.

«После этого фото многие подумали, что мы „помирились“. Хочу немного прояснить ситуацию», — написала Самойлова под тем же снимком.

Она заявила, что по-прежнему не собирается давать никаких интервью и не считает себя обязанной ни перед кем отчитываться, и хайп ней не нужен. Но хочет «продолжать быть честной» «без подробностей и деталей».

Instagram @samoylovaoxana

А в целом, по словам Самойловой, ситуация выглядит следующим образом. Бракоразводный процесс продолжается, но пока супруги продолжают жить вместе и остаются «любящими мамой и папой для своих детей». Дом Оксана с Денисом (это настоящее имя Джигана) не продают и продавать никогда не собирались.

«Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня все хорошо. Я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет. Все остальное под очень большим вопросом», — заключила Оксана Самойлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова решила разорвать союз с рэпером после семи лет брака и рождения четверых детей из-за неадекватного поведения супруга. Несколько месяцев назад стало известно, что Джиган даже оказался в центре реабилитации для алко- и наркозависимых. Бракоразводный процесс в суде должен начаться 15 июня.

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