Счастливый Джиган поделился снимком с любимой Самойловой и сынишкой
Рэпер порадовал фанатов совместным снимком с Оксаной и малышом Давидом в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @iamgeegun
Расставание Джигана и Оксаны Самойловой — одна из самых обсуждаемых тем в последнее время. Кажется, что только ленивый не обсудил разлад в отношениях пары.
И вот, рэпер решил порадовать своих подписчиков и выложил в своем профиле в Instagram совместное фото с Оксаной и их четвертым ребенком — трехмесячным сыном Давидом. Возможно таким образом Джиган недвусмысленно дал понять, что супруги снова вместе и будут пытаться дальше строить свой брак.
«Happy!» — подписал рэпер.
Подписчиков эта новость привела в восторг. Они оставили множество радостных комментариев под фото в профиле Джигана и пожелали счастья их семье.
«Жизнь прожить — не поле перейти…будьте счастливы!»;
«Как я рада!»;
«Ура!!! Ура!!! Ура!!! Знала и верила»;
«Очень рада за вас. Ради настоящей любви можно многое простить. Пусть ваша жизнь становится опять яркой и солнечной», — написали фанаты.
Однако Оксана не спешит радовать фолловеров подобными фото в своем аккаунте. Подписчики предполагают, что девушку еще одолевают сомнения. Но они надеются, что скоро у звездной пары все наладится, и Оксана сможет простить Джигана.
«Почему Оксана не поставила эту фотку к себе? Мы все уже знаем, что вы давно помирились. Но она делает вид как будто вы не вместе»;
«Фотошоп? Надеемся, что нет», — прокомментировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган и Самойлова купили детям домашний аквапарк за 500 тысяч рублей.
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