В Москве произошел пожар на электроподстанции

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Светлана Шевченко
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Возгорание электрических элементов выключателя воздушной генераторной установки локализовано на площади в десять квадратных метров.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

На юге Москвы вечером загорелся трансформатор на электрической подстанции, расположенной в Востряковском проезде.

Как стало известно 5-tv.ru, система автоматического тушения сработала штатно. Возгорание электрических элементов выключателя воздушной генераторной установки было локализовано на площади в десять квадратных метров. На место экстренно прибыли пожарные расчеты.

Как уточнил пресс-секретарь Мосэнерго Сергей Шандаров, пострадавших нет, энергоснабжение не нарушено.

В настоящий момент все работы по тушению пожара завершены. Возгорание ликвидировано.

 

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