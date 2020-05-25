В Москве произошел пожар на электроподстанции
Возгорание электрических элементов выключателя воздушной генераторной установки локализовано на площади в десять квадратных метров.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
На юге Москвы вечером загорелся трансформатор на электрической подстанции, расположенной в Востряковском проезде.
Как стало известно 5-tv.ru, система автоматического тушения сработала штатно. Возгорание электрических элементов выключателя воздушной генераторной установки было локализовано на площади в десять квадратных метров. На место экстренно прибыли пожарные расчеты.
Как уточнил пресс-секретарь Мосэнерго Сергей Шандаров, пострадавших нет, энергоснабжение не нарушено.
В настоящий момент все работы по тушению пожара завершены. Возгорание ликвидировано.
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