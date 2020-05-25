В Москве произошел пожар на электроподстанции

На юге Москвы вечером загорелся трансформатор на электрической подстанции, расположенной в Востряковском проезде.

Как стало известно 5-tv.ru, система автоматического тушения сработала штатно. Возгорание электрических элементов выключателя воздушной генераторной установки было локализовано на площади в десять квадратных метров. На место экстренно прибыли пожарные расчеты.

Как уточнил пресс-секретарь Мосэнерго Сергей Шандаров, пострадавших нет, энергоснабжение не нарушено.

В настоящий момент все работы по тушению пожара завершены. Возгорание ликвидировано.