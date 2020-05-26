🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Проведите сегодняшний день дома с чашечкой кофе и книгой в руках. Отправляйтесь в воображаемый мир, созданный вашими любимыми авторами, и найдите в нем решения собственных экзистенциальных проблем. Некоторые из вас могут даже почувствовать вдохновение поднести перо к бумаге. Не думайте о том, как выглядит идеальный текст, и просто позвольте словам течь.

Приспосабливаться к новым нормам было нелегко, хаоса последнее время было больше, чем спокойных дней. Но есть хорошая новость: метафорический шторм официально закончился. Не очень хорошая новость заключается в том, что вам потребуется некоторое время, чтобы почувствовать преимущество перемен. Так что оставайтесь верными своему пути, проявляя терпение к себе и Вселенной.

С вами вот-вот произойдет что-то важное. Смело вперед, даже если Великий план еще не раскрылся. Помните, что каждый раз, когда вы делаете шаг навстречу Вселенной, Вселенная делает гигантский скачок навстречу вам. Нужен еще один толчок для большей уверенности в себе? Вспомните событие в вашей жизни, которое вызвало то же чувство, что вы ощущаете сейчас, и обратите внимание, как все изменилось сразу после того, как вы решили проявить смелость.

Две половинки уже не дополняют друг друга, Овен. Признайте устаревшими свои убеждения и демона созависимости, который держит вас привязанными к низшим сферам. Космический союз происходит, когда вместе находятся два человека, поработавших над собой и исцеливших свои травмы. Вселенная призывает вас начать совместную жизнь заново. Одиноким Овнам следует обратить внимание на нереалистичные ожидания, которые вы проецируете на других. Как бы банально это ни звучало, счастье можно найти только внутри себя.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 мая, растущая Луна в созвездии Весов располагает к тому, чтобы поразмыслить над своими доходами и расходами и сделать выводы. Это неблагоприятный день для продажи недвижимости для всех знаков зодиака.

♌ Лев

Это особенно трудное время для пар, которые оказались на карантине вдали друг от друга. Расстояние в сочетании с неопределенностью этих времен заставляет задуматься о будущем ваших отношений. Посмотрите сквозь хаос и найдите лежащий в его основе порядок, Лев. Буря пройдет прежде, чем вы это осознаете, и вы окажетесь в объятиях друг друга.

Космический совет: все преходяще.

♍ Дева

Интоксиканты хоть и обеспечивают временное спасение от мрачной реальности, они приносят больше вреда, чем пользы. Но вам не нужна проповедь. Вы знаете, что для вас хорошо, а что нет. Действуйте в соответствии со своим высшим Я, охватите каждую часть человеческого опыта, даже если он порой кажется утомительным. Вселенная никогда не дает нам того, с чем мы не в состоянии справиться. Кроме того, у вас всегда есть возможность обратиться к друзьям за советом.

Космический совет: обратите внимание на свои вредные привычки.

♎ Весы

Близость — это одно. Испытываете удовольствие? А вот это уже совсем другая история. Ваша версия 2.0 серьезно относится к своему удовольствию и не боится выражать истинные желания. Спойлер: ваш партнер, скорее всего, будет в тех же раздумьях, что и вы. И если физическое влечение- единственное, что удерживает вас вместе, вам, вероятно, скоро предстоит пройти проверку реальностью. Будьте честны, а не подыгрывайте.

Космический совет: отнеситесь к удовольствию серьезно.

♏ Скорпион

Это конец света или начало новой эры? Все зависит от того, на какой поезд вы хотите сесть, Скорпион. Наступило время энергетических обновлений, которые помогут вам подняться на совершенно новый уровень. Но для этого вам необходимо отпустить старый сценарий. Избавьтесь от своих страхов — это первый шаг на этом пути.

Космический совет: вы готовы к восхождению?

♐ Стрелец

Вы просили высшие силы о помощи? А теперь сядьте поудобнее, расслабьтесь и наблюдайте, как разворачиваются чудеса. Те вещи, которые когда-то представляли собой блокпосты, вот-вот откроются. Проявите благодарность, и вы получите то, что всегда было вашим. И помните, что люди, которые действительно заботятся о вас, гордятся вашими успехами. Космический совет: позвольте себе получить то, о чем вы просили. ♑ Козерог

Земной путь или колесо сансары, представляет собой череду боли и страдания, говорится в буддийских текстах. Быть человеком — значит подписаться на переживания, которые не всегда могут быть приятными. Но что же делать человеку, когда он сталкивается с кармическим циклом? Выберите путь наименьшего сопротивления, Козерог. Усвойте урок, который жизнь преподает вам прямо сейчас. Выход можно найти, только пройдя весь путь.

Космический совет: Выберите путь наименьшего сопротивления.

♒ Водолей

Пытаетесь рационализировать свои эмоции? Вы можете либо продолжать взвешивать все «за» и «против», пока не упретесь в стену, либо действовать в соответствии со своими инстинктами. Перестаньте воспринимать чувства близких как нечто само собой разумеющееся. Как насчет того, чтобы сделать что-то особенное для того, кого вы любите?

Космический совет: не нужно ждать до Дня святого Валентина, чтобы выразить свою любовь.

♊ Рыбы

Время, когда вы сможете явить миру свой шедевр, приближается. Так что поцелуйте на прощание демона неуверенности в себе и позвольте себе быть в центре внимания, которого вы заслуживаете. Знайте: то, что отличает вас от других, прекрасно. Если вы будете последовательны в своих усилиях, то получите великолепный урожай.

Космический совет: ваш шедевр готов к открытию, доверяйте себе.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 мая. На предстоящей неделе ожидается много разговоров, обсуждений, контактов, работы с информацией.