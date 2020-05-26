Тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова задержан в рамках дела об убийстве

|
Светлана Александрова
13

В квартире заслуженного тренера России Владимира Осия был проведен обыск.

Тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова задержан в рамках дела об убийстве

Фото: Facebook / Golden Team

Заслуженный тренер РФ по ММА Владимир Осия задержан в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, в его квартире был произведен обыск. В настоящее время он находится в статусе подозреваемого.

Известно, что задержание производилось в рамках уголовного дела по статье — «Убийство». В настоящее время проводится допрос знаменитого тренера.

Владимир Осия более 10 лет тренирует известного бойца Магомеда Исмаилова. Под его руководством спортсмен выиграл чемпионаты России по самбо в 2011–2012 годах, а затем чемпионат России по смешанным единоборствам. В 2019 году Владимир Осия выиграл чемпионат мира со сборной России.

Ранее 5-tv.ru публиковал снятое камерой наблюдения видео момента убийства бизнесмена Николая Леонова.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
71.60
-0.28 77.88
-0.56
Представителям каких знаков зодиака опасно менять работу в 2020 году?

Последние новости

0:50
Тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова задержан в рамках дела об убийстве
0:35
Борис Джонсон после перенесенного коронавируса жалуется на проблемы со зрением
0:20
«Мне просто все равно»: Самойлова объяснила появление совместного фото с Джигано
0:01
Вторник 26 мая — как правильно сформулировать желание в самый важный лунный день
23:40
На какой стадии находится человечество в пандемии коронавируса?
23:24
«Еще в три часа я с ним разговаривала»: Моргунова впервые о смерти единственного сына

Сейчас читают

«Встает и улыбается»: звезда сериала «Клуб» пошел на поправку после тяжелого инсульта
Сколько продлится масочный режим в России?
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок