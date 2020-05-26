Тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова задержан в рамках дела об убийстве

Заслуженный тренер РФ по ММА Владимир Осия задержан в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, в его квартире был произведен обыск. В настоящее время он находится в статусе подозреваемого.

Известно, что задержание производилось в рамках уголовного дела по статье — «Убийство». В настоящее время проводится допрос знаменитого тренера.

Владимир Осия более 10 лет тренирует известного бойца Магомеда Исмаилова. Под его руководством спортсмен выиграл чемпионаты России по самбо в 2011–2012 годах, а затем чемпионат России по смешанным единоборствам. В 2019 году Владимир Осия выиграл чемпионат мира со сборной России.

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