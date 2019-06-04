Момент убийства директора торгового центра в Подмосковье попал на видео

В Подмосковье во вторник, 4 июня, было совершено убийство. Неизвестный выстрелил в директора торгового центра в поселке Поварово в Солнечногорском районе в Московской области. Инцидент попал на видео.

Как выяснилось в ходе следствия, преступником был застрелен 60-летний предприниматель Николай Леонов. По версии следствия, убийство могло быть заказным и, возможно, связано с профессиональной деятельностью предпринимателя. Однако знакомые убитого утверждают, что никаких проблем с бизнесом Леонов не имел.

На данный момент следствием устанавливается подозреваемый в убийстве бизнесмена.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по факту убийства ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.