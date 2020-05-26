Пожар со взрывом произошли в цехе предприятия в Алма-Ате
Предварительно, горит цех по производству мебели.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Пожар со взрывом произошли в цехе предприятия в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Казинформ.
Известно, что ЧП произошло на улице Мустая Карима. В настоящее время пожар локализован. На месте работают экстренные службы.
Информации о пострадавших не поступало. Предварительно, горит цех по производству мебели.
Причины произошедшего выясняются.
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